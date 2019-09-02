Müge Anlı Ecrin bebeğin otopsi sonucunu açıkladı mı? Katili merak konusuydu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert Programı yeni sezon yayın hayatına başlarken herkesin aklında yarım kalan soruların cevapları da bulunmaya başlandı. Geçen sezon Türkiye'nin gündeminde düşmeyen Ecrin Kurnaz olayında da bu gün canlı yayında Adli Tıp'a gönderilen otopsi sonucu açıklanacak. Peki Ecrin bebeği adli tıp sonucu ne çıktı? Ecrin bebeği kim neden öldürdü? Detaylar haberimizde.