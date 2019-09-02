Müge Anlı Ecrin bebeğin otopsi sonucunu açıkladı mı? Katili merak konusuydu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bugün canlı yayınca Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kafatası ve kemiklerde bulunan Ecrin bebeğin Adli Tıp sonucu açıklandı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert Programı yeni sezon yayın hayatına başlarken herkesin aklında yarım kalan soruların cevapları da bulunmaya başlandı. Geçen sezon Türkiye'nin gündeminde düşmeyen Ecrin Kurnaz olayında da bu gün canlı yayında Adli Tıp'a gönderilen otopsi sonucu açıklanacak. Peki Ecrin bebeği adli tıp sonucu ne çıktı? Ecrin bebeği kim neden öldürdü? Detaylar haberimizde.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs günü evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı günlerce aranmış ama bir sonuca ulaşılamamıştı.
Müge Anlı ve ekibi tarafından uzun aramalar ve canlı yayına gelen bilgiler ışığında aramalar genişletmiş, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından bulunan ayakkabı ve kıyafetler aileye gösterilmiş küçük Ecrine'e ait olduğu teşhis edilmişti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu.