Müge Anlı Ecrin bebeği buldu mu? Sapık amcanın ahırda çektiği fotoğraf

Eşek olarak görmüş

Özkan'ın annesi Hacer Hanım da kayınvalidesinin şeytanı 'eşek' olarak gördüğünü öne sürdü. Hacer Kurnaz, 'Bizim köyümüzün çeşmesi boş değil. Orada hep şeytanı görmüşler. Köyün insanları da biliyor" dedi. Hacer Hanım, 'bana da oldu, köpek olarak göründü. Ecrin kaybolunca tüm köylüler şeytan alıp götürmüştür' iddiasında bulundu.