Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Amcası tarafından cinsel taciz...

Zeynal bey " Olayın olduktan bir gün sonra Özkan'ı aradım. Bir gelişme var mı diye sordum Özkan bana da abi bir gelişme yok ama piyangonun nereden vuracağı belli değil dedi. Sonra dedi abi bu olayda taciz edildiği veya tecavüz edildiği kaç gün sonra çıkar dedi bende hemen çıkar dedim. Ses kaydımı İbrahim abi duydu ama ses kaydı şuan yok silindi " açıklamasını yaptı.