Müge Anlı canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!
ATV ekranlarında hafta içi her gün kayıp ve cinayetleri çözen Müge Anlı'da yaşanan eğlenceli anlar bugün sosyal medyanın gündemi oldu. Kayıp kişiyi telefonla aramak isteyen Müge Anlı yanlış kişiyi arayınca canlı yayında olanlar oldu.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.
20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.
Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.
İşte izleyenleri güldüren o anlar...