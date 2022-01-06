Müge Anlı canlı yayında son dakika cinayet şoku! Denizlili hemşire Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde bulundu!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika haberi olarak verilen bilgilere göre ailesinin günlerdir aradığı 23 yaşındaki Denizlili hemşire Batuhan Yiğit ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında sunucu Müge Anlı bugün 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'in ölüm haberini son dakika olarak duyurdu! Denizli'de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan ve uzun süre kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'tin annesi ve ablası Müge Anlı'dan yardım istemişti. Arayışların 7. gününde Batuhan Yiğit'in ormanlık alanda boğazı ve elinin çeşitli yerleri kesilmiş halde cesedi bulundu. İşte ayrıntılar...
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi.
Genç hemşirin Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi.
Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.