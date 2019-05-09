Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı 2 milyon yardım topladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan Ayı'nın ilk haftası Dr. Kerem Kınık'ı ağırlayan Müge Anlı, Erzurum ve Gaziantep'te yapılacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi için iyilik kampanyası başlattı. 'MÜGE' YAZ! 1 SMS AT! 10 TL BAĞIŞTA BULUN!' çağrısı yapıldı.