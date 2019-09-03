Müge Anlı canlı yayında Palu Ailesi ile ilgili ortaya çıkan şok iddia
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı yeni sezondaki yayın hayatına Palu Ailesi ile ilgili son dakika gelişmesini duyurarak başlarken, Avukat Alper Bayrak'ın Palu Ailesi hakkında gündeme getirdiği iddia programa damga vurdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programı yeni sezon hayatına başladı ve ilk işlediği konu Palu Ailesi oldu. Geçen yıl Türkiye akıl almaz iddialar ve kan donduran gerçekler ile aylarca Palu Ailesini konuştu. Herkesin nefesini tutup izlediği olaylar zincirinin merkezindeki enişte Tuncer Ustael cinayetten tecavüze, istismardan gasba uzanan onlarca olay ile suçlanıyor. Palu ailesi davasının 3. duruşması ise 17 Eylüle'de görülecek. Ailenin Avukatı Alper Bayrak canlı yayında Palu Ailesin ile ilgili yaptığı açıklamalar programa damga vurdu. Müge Anlı Palu ailesi ile ilgili son dakika gelişmeyi canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı ve ekibinin geçen sezon programında ortaya çıkartığı Palu Ailesi gerçekleri bütün Türkiye'yi şoke etmişti. İlk başlarda karmaşık gelen konu canlı yayında görgü tanıklarının anlatımları resmi belgeler ve deştikçe açığa çıkan gerçekler ile çok korkunç bir tabloyu dönüştü. Ailenin eniştesi Tuncer Ustael ailedeki herkesi etkisi altına almış, kadınlarına cinsel istismarda bulunmuş bununla da kalmamış ailenin kızı Meryem ve torunu Melike'yi işkence yaparak öldürmekle suçlanmıştı. Canlı yayında ortaya çıkan deliller sonucu enişte Tuncer Ustael ve Emine Ustael gözaltına alınmıştı.
Müge Anlı canlı yayında çıkan gerçekler sonrası Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişilik Palu ailesinden 6'sı tutukladı.
24 Haziran'da görülen 2. davadaki en önemli gelişme ise tutuklu 6 sanık ile ilgili Adli Tıp kurumunun akıl sağlığı raporuydu. Raporda 6 sanığında akıl sağlığının yerinde olduğunu yazıyordu. Ailenin Avukatı Alper Bayrak ise müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve yeni bir rapor alınmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.