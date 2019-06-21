Müge Anlı canlı yayında Mert Efe Anlı ismi damga vurdu

ATV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Türkiye'nin yakından takip ettiği isim Müge Anlı, 21 Haziran canlı yayınında ekip arkadaşlarını tanıtarak hepsine tek tek teşekkür etti. Ekipteki bir isim ise dikkat çekti Mert Efe Anlı... Peki kim Mert Efe Anlı? İşte detaylar.