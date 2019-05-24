Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile ilgili ortaya çıkan yeni belgeler
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 19 gün önce kaybolan Ecrin bebekten hala bir ize ulaşılamazken ATV'de Müge Anlı'nın canlı yayınlanan programında yeni iddialar ortaya atıldı. Amca Özkan'ın porno geçmişi kan dondurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Canlı yayında ortaya atılırken iddialara göre en büyük 4 şüpheli anne Sevcan Kurnaz, baba Deniz Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer hanım. Dün canlı yayında amca Özkan'ın telefonunda çıkan pornofotik kayıtlar dikkat çekerken bugün de babaanne Hacer hanımdan kan örnekleri alındı.
Yeğen, yenge, kızkardeş pornosu bakmış
Minik Ecrin'in kaybolduğuna telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette pornofotik sitelerdeki arama kayıtlarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.
Bugün babaanne Hacer hanım köyden alınarak kan örneği alındı. Daha sonra ise Hacer hanım savcıya ifade verdi. İddialara göre savcı önümüzdeki günlerde gelişmesi beklenen olaylara hazırlık için ön çalışma yapıyor. Hacer hanım canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler ile yine dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.
Üvey baba yüzbaşı üniforması ile dolandırmış
Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz ile ilgili iddialarda programa damga vurdu. İddialara göre Deniz'in 40 bin TL den fazla borcu var ve bu borçtan dolayı Ecrin'in başına bir iş gelmiş olabilir. Diğer bir iddia ise Deniz'in asker kıyafeti giyerek dolandırıcılık yaptığı yönde. Bunu dile getiren de annesi oldu. Deniz ise bütün bu söylentileri yalanladı.