Müge Anlı canlı yayında Aleyna Çakır cinayetini bakın neden işlemedi tehdit edilmişti

Türkiye gündeminin uzun bir süredir konuştuğu Aleyna Çakır cinayetini Müge Anlı, bir süredir ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işledi. Hatta olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Aleyna Çakır'ın ölümüne sebep olduğu düşünülen Ümitcan Uygun ve çevresi, Müge Anlı'yı tehdit etmeye başladı.