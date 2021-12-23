Müge Anlı canlı yayında ağlatan kavuşma: Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti son buldu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu. Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı'da son buldu! İstanbul'da yaşayan Turan Çelik, hiç görmediği oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ozan, babası ve kardeşlerini görmek için stüdyoya geldi. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı. Dede torunun kucaklaşması Müge Anlı'yı bile ağlattı. Turan Çelik'in kendilerini çok küçük yaşta terk ettiğini ve babalık etmediğini söyleyen kardeşler, Müge Anlı'nın tüm tavsiyelerine rağmen babalarına barış çubuğu uzatmadı. 33 yıl sonra birbirine kavuşan kardeşler, baba Turan'a kırgın ve kızgınken Ozan Yıldız'ın kızının 'dede' demesi üzerine stüdyoda gözyaşları hakim oldu. Müge Anlı'nın,"İzin verirsen dedesine bir sarılsın çocuk" sözü üzerine küçük kız ilk kez dedesine sarıldı, o anlar boğazları düğümledi. İşte bugünkü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...