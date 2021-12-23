Müge Anlı canlı yayında ağlatan kavuşma: Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti son buldu
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunucu Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. 33 yıldır ailesini görmediği iddiasıyla programa çıkan Turan Çelik'in torunuyla kucaklaştığı anlarda gözyaşları sel oldu!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu. Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı'da son buldu! İstanbul'da yaşayan Turan Çelik, hiç görmediği oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ozan, babası ve kardeşlerini görmek için stüdyoya geldi. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı. Dede torunun kucaklaşması Müge Anlı'yı bile ağlattı. Turan Çelik'in kendilerini çok küçük yaşta terk ettiğini ve babalık etmediğini söyleyen kardeşler, Müge Anlı'nın tüm tavsiyelerine rağmen babalarına barış çubuğu uzatmadı. 33 yıl sonra birbirine kavuşan kardeşler, baba Turan'a kırgın ve kızgınken Ozan Yıldız'ın kızının 'dede' demesi üzerine stüdyoda gözyaşları hakim oldu. Müge Anlı'nın,"İzin verirsen dedesine bir sarılsın çocuk" sözü üzerine küçük kız ilk kez dedesine sarıldı, o anlar boğazları düğümledi. İşte bugünkü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Baba gözyaşı döktü ama oğulları affedemedi!
İstanbul'da yaşayan Turan Çelik 1987 yılında dünyaya gelen, yaşını bile doldurmadan oğlundan ayrı kaldığını anlattığı oğlu Ozan'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu ve konuk oldu. Elinde olunun sadece bir adet fotoğrafı olduğunu belirten Turan Çelik, aradığı çocuğunun annesinin o dönem evlilik teklifini kabul etmediğini ve niçin terk edildiğini bugün bile bilmediğini iddia etti ancak Çelik'in oğulları babalarının anlattıklarının gerçek dışı olduğunu ve annelerine çok büyük haksızlık yapıldığını söylediler.
Babasını yıllarca aramış ama artık görmek istemiyor!
Turan Çelik 33 yıldır görmediği oğlunun sesini canlı yayında ilk kez duydu. Terk edildiğini düşünen Ozan, babasını görmek istemediğini söylerken ablaları ve abisiyle bir araya gelmek istediğini söyledi. Annesini 6 ay önce kaybeden Ozan, babasını yıllardır babasını aradığını ancak şimdi görmek istemediğini belirtti.
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise mucize kavuşma gerçekleşti. Stüdyoya gelen Ozan, babası ve abisiyle ilk kez karşılaştı.
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