Müge Anlı canlı yayında 41 yıl sonra gelen mucize
Ailesin tarafından iki aylık bebekken tedavi gördüğü hastanede terk edilen Dilberay (Sibel Yalçın) Hanımın hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı 41 yıl sonra Dilberay'ı ailesi ile bir araya getirdi. İşte duygu yüklü o anlar.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı sert programında Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce hastanede bıraktığı kızı Dilberay aramak için katıldı. Mehmet bey kızı Dilberay'ı 2 aylık bebek iken hastalanınca hastaneye yatırılıyor. Kış ayı olması ve maddi imkansızlıklar kızını geri alamayan Mehmet beyin hikayesi ise bundan sonra başlıyor.
Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce kızı Dilberay'ı bulmak için Müge Anlı canlı yayına katıldı. Kızı Dilberay'ı hem hastalığından dolayı hemde maddi imkansızlıktan dolay 1 ay sonra almak üzere hastaneye yatırıyor. Yetkililere de durumu anlatıyor Mehmet bey ancak yetkililerden olumsuz yanıt alıyor. Mehmet bey ise hem maddi imkansızlıklar hemde kış ayı olmasından dolayı kızı Dilberay'ı hastaneden geri alamıyor.
Bu olaylardan sonra Mehmet bey kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Müge Anlı ve ekibi gelen iki ihbar ile 41 yıl sonra Mehmet beyin kızı Dilberay'a ulaştı ve Mehmet beyi 41 yıl sonra dün canlı yayında kızına kavuşturdu.
Canlı yayında ablaları ile de kucaklaşan Dilber ay duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Babasına tepkili olan Dilberay ise canlı yayının ilerleyen saatlerde tepkisini azalttı.