Müge Anlı canlı yayında 41 yıl sonra gelen mucize

Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce kızı Dilberay'ı bulmak için Müge Anlı canlı yayına katıldı. Kızı Dilberay'ı hem hastalığından dolayı hemde maddi imkansızlıktan dolay 1 ay sonra almak üzere hastaneye yatırıyor. Yetkililere de durumu anlatıyor Mehmet bey ancak yetkililerden olumsuz yanıt alıyor. Mehmet bey ise hem maddi imkansızlıklar hemde kış ayı olmasından dolayı kızı Dilberay'ı hastaneden geri alamıyor.