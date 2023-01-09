Müge Anlı bile çözemez! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, sonra kızıyla evlendi! Baldızı kızı çıktı
Böylesini Müge Anlı bile duymadı! Ankara'da Vedat Ö. adında bir adam öz dayısının evine yerleşti. Önce yengesiyle yasak ilişki yaşadı sonra da dayısının kızı ile evlendi. Vedat Ö'nün kayınvalidesinden 2, kızından da 2 çocuğu olması herkesi şok etti.
Ankara'da yaşanan olay Müge Anlı’ya konu olacak türden. Açılan boşanma davası ile Aile içinde yaşanan çarpık ilişki duyanları şok etti. 16 yaşında öz dayısının eşiyle ilişki yaşayan adam daha sonra aşk yaşadığı dayısı ve yengesinin kızıyla evlendi. İşin karmaşık hale gelmesi ise dayısın eşinden 2 çocuğu, evlendiği dayısının kızından ise iki çocuğu oldu. Yani baldızı ve kayının aynı zamanda babası olduğu çıktı.
Önce dayısının Ankara'daki evine taşındı
Vedat Ö. dayısının Ankara'daki evine yerleşti. Bu sırada, dayısının eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki sonucunda dayısının eşi yani yengesi iki çocuk dünyaya getirmiştir. Olaylar ortaya çıkmadan önce yeğen askerlik görevine gitti ve döndükten sonra dayısının kızıyla evlendi.
Bu evlilikten sonra da Ankara’ya taşındı. Bu erkek önce dayısının eşiyle gizli bir ilişki yaşamış ve daha sonra dayısının kızıyla evlenmiş. Bu evlilikten iki çocuğu olmuş ve kayınvalidesinden de iki çocuğu olduğu öğrenilmiş.
Hem yengesiyle hem yeğeniyle ilişki...
Vedat Ö. kayınvalidesiyle de ilişki yaşamış ve aynı zamanda kızıyla da evlenmiş. Bu evlilikte iki çocuğu olmuş. Ancak, Vedat Ö.'nun kas hastalığına yakalandıktan sonra evliliğinde sorunlar çıkmış ve boşanmak için mahkemeye başvurmuşlar.