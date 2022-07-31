Müge Anlı babasının acısıyla sarsıldı! İhsan Anlı aile kabristanlığına defnedildi
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti. Mutlu günlerini yaşayan Anlı uzun süredir kanser tedavisi gören babası İhsan Anlı'yı kaybetti. Acı kaybıyla sarsılan Anlı'nın babası İhsan Anlı sessiz sedasız aile arasında defnedildi... İşte haberin detayları
Yıllardır kendi ismini taşıyan gündüz kuşağı programı " Müge Anlı ile Tatlı Sert'i" sunan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında duyurmuş, ünlü çift sonrasında dünya evine girmişti. Mutluluğunun baharında olan Anlı önceki gün babasının acısıyla sarsıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören geçen sene ameliyat olan İhsan Anlı yaşamını yitirdi. Güzel sunucunun babası İhsan Anlı dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası sessiz sedasız aile kabristanlığına defnedildi. Acı gününde Anlı'yı dostları teselli etti...
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Anlı, baba acısıyla yıkıldı.
İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi.