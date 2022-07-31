Müge Anlı babasının acısıyla sarsıldı! İhsan Anlı aile kabristanlığına defnedildi

Yıllardır kendi ismini taşıyan gündüz kuşağı programı " Müge Anlı ile Tatlı Sert'i" sunan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında duyurmuş, ünlü çift sonrasında dünya evine girmişti. Mutluluğunun baharında olan Anlı önceki gün babasının acısıyla sarsıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören geçen sene ameliyat olan İhsan Anlı yaşamını yitirdi. Güzel sunucunun babası İhsan Anlı dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası sessiz sedasız aile kabristanlığına defnedildi. Acı gününde Anlı'yı dostları teselli etti...