Müge Anlı ATV canlıda İkranur için olay iddia! İkra Nur'un babası açıkladı
ATV canlı yayına katılan İkra Nur Tirsi'nin babası kızının cinayeti kurban gittiğinden emin. Müge Anlı'ya konuk olan İkranur'un babası Serdar Tirsi, olay yaratan bir iddiada bulundu.
TÜRKİYE Giresun'da kaybolduktan 4 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan İkranur Tirsi'ye ağladı. Küçük kızın cesedi evine 7 kilometre uzakta Adaköy Deresi'nde bulundu. Ön otopsi raporu İkra Nur'un ölümüne dair bir çok kuşkuyu gündeme taşıdı. Küçük kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendi. Ancak ciğerlerinde su bulunmadığı için derede boğulmadığı kesinleşti. Minik İkra'nın babası Serdar Tirsi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı ve kuşkularını dile getirdi.
İkranur Tirsi'nin cesedi evine 7 km uzaktaki bir derede bulunmuştu. İlk akla gelen 4 gün boyunca derenin aranıp aranmadığı oldu. Hem aile hem de arama ekipleri derenin kenarından geçmişlerde ancak bölgede ayrıntılı bir arama yapmamışlardı. Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakmadıklarını söyledi.
ATV canlı yayınına katılan acılı baba Serdar Tirsi, Müge Anlı'ya şunları anlattı:
-Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik.
"Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü"
Serdar Tirsi, küçük kızının öldürüldüğünü düşünüyor. İkranur'un görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü ifade eden Serdar Tirsi "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" diye konuştu.