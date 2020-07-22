Müge Anlı ATV canlıda Gülizar'a şok oldu! Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile oldu

Şiar ölecek, rüyamda gördüm

Açıklamaları ile akli dengesi yerinde mi sorusunu akıllara düşüren Gülizar Amanet, oğlu Şiar'ın öleceğini sürekli rüyasında görüyormuş. Oğlunun 13 yaşına gelmeden can vereceğini iddia eden Gülizar, şunları söyledi:

-"Ben sürekli oğlumun rüyamda öldüğünü görüyordum. Kayınvalideme de Şiar 13 yaşına girmeden ölecek dedim. Benim rüyalarım çıkıyor. Ben eşimin beni komşumuzun kızıyla aldattığını da gördüm. Rüyamda kızım 5 yaşındaki Hevidar'ın başına üvey anne getiriyor. Onu dövüyor masaya çarpıyor başını Hevidar ölüyor ve gömüyorlar. Kızım Medine de 18 yaşına girmeden o da ölecek. Kızımın da kafasına salıncak çarpıyor. Kemal amca de 'niye önüne bakmıyorsun' diyor Medine'ye vuruyor o da merdivenden yuvarlanıp ölüyor. Şiar'ı da yerde kanlar içinde halının üstünde yatıyordu. Elinin içi ile ayak baş parmağında kan var görüyordum. Ben kayınvalimede rüyamda Şiar'ı böyle görüyorum, 13 yaşına girmeden ölecek dedim.