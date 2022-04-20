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Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan eğlenceli anlar bugün sosyal medyanın gündemi oldu. Kayıp kişiyi telefonla aramak isteyen Müge Anlı yanlış kişiyi arayınca canlı yayında olanlar oldu.

Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.

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Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.

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Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.

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Müge Anlı ATV canlı yayında yanlış numarayı arayınca stüdyoda olanlar oldu!

İşte izleyenleri güldüren o anlar... 

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