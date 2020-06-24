Müge Anlı ATV canlı yayında esrarengiz Sinop yangınında yasak aşk bombası
Müge Anlı Tatlı Sert'te Sinop'ta esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 3 kişiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Sinop'taki olayın perde arkasında yasak aşk var deniyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangın 3 kişi hayatını kaybetti. Ancak yangından sonra ölen 3 kişinin ne cesetlerine nede kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası ise bir çok iddia ortaya atıldı. Bu gün canlı yayında ölen 3 kişinin yasak aşk kurbanı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. En büyük şüpheli ise Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya ve annesi Şaziye hanım. Peki Sinop'ta yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Yanan 3 kişi yasak aşk kurbanı mı? İşte esrarengiz yangınlar ilgili şoke eden iddialar...
Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı.
3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Ortaya çıkan deliller ve iddialar ise 3 kişinin cinayete kurban gittiği yönünde oldu. İddialara göre evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömülmesi ağır bastı. En büyük şüpheliler ise Erdal Özkaya ve kayınvalide Şaziye hanım.
Erdal Özkaya'nın o gün eşiyle son olarak saat 14:45'de görüştüğü öğrenilmişti. Görüşmenin ise çok kısa sürdüğü ortaya çıkmıştı. Aradan geçen zamanın bu kadar kısa olması 3 kişinin evde olmadığı akıllara getirdi. Yangından 9 dakika önce Erdal Özkaya eşiyle görüşmüş sonrada yangın çıkmıştı. Yangını bu kadar kısa sürede çıkması ise şüpheleri beraberinde getirdi.