Müge Anlı 'Atatürk aslında 8 Kasım'da öldü' dedi sosyal medya ayağa kalktı
Müge Anlı, 10 Kasım vesilesiyle canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı bir hikaye ile andı. Anlı, anısının ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
ATV'de hafta içi her gün "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan Müge Anlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada 'Atatürk aslında 8 Kasım'da bize veda etti' açıklamasını yaptı.
10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrılan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta anma programları yapılıyor. Müge Anlı'da dün canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü yaptığı konuşmada anlattığı bir hikaye ile andı.
8 Kasım'da bize veda etti
Müge Anlı programın sonunda yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son anları ile ilgili şu bilgileri verdi:
- "Bu gün 8 Kasım 2019 pazar günü... Bildiğiniz üzere 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü."
- "Tam 81 yıldır naçiz vücudu aramızda değil ama fikirleri yaşıyor. Düşüncüleri hala geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ebedi lideri olarak her daim kalbimizde yaşıyor."