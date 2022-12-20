Müge Anlı 'aha yine dondu'! Ne zaman sıkışsa donan adam Ahmet Kızmaz'ın komik halleri

Müge Anlı ne zaman sıkıştırsa donuyor. Öyle böyle de değil. Ağzı yamuluyor, kalbi tutuyor, bacakları stüdyoya yayılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp Elnare'nin eşi Ahmet Kızmaz 'donma' numarasını bugün daha da geliştirdi. Müge Anlı 'aha yine dondu' derken, doktor Şevki Sözen 'Numara yapıyor, üstelik çok kötü oyuncu' dedi.

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, son 2 haftadır Elnare Kızmaz'ın kayıp vakasını araştırıyor. Azerbaycan uyruklu olan Elnare Kızmaz köyünün erkeklerinin cinsel tacizine uğramıştı. Kocası olan Ahmet Kızmaz kayıp kadınla ilgili çelişkili halleri ile dikkat çekiyor.

Ne dese yalan çıktı

Ahmet Kızmaz eşini dövdüğü ortaya çıkınca "ben dövmedim yengem dövdü" dedi. Yengem dediği kişi konuşunca bu kez 'yalan söylemişimdir' diyerek yüzsüzlük etti.

Çarpılırım... Çarpılırım...

Ahmet Kızmaz çelişkili lafları kadar ilginç halleriyle dikkat çekti. Ya aynı kelimeleri onlarca kez tekrarlıyor ya da donuyor... Bugün canlı yayında Müge Anlı sıkıştırınca yine dondu...

Ahmet Kızmaz donunca...

Ahmet Kızmaz cevaplayamadığı sorular karşısında başvurduğu "donma' numarasını bu kez biraz daha geliştirdi. Eşiyle ilgili gelen sorularla sıkışınca ağzı yamuldu, ayakları stüdyoya yayıldı, kalbi tuttu...

Müge Anlı 'donma' numarasını fark edince 'Aha yine dondu' dedi. Ahmet Kızmaz bu imaya rağmen numarasına devam edip bu kez eliyle kalbini tutup, kriz geçiyormuş gibi davrandı.

Çok kötü oyuncu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in doktoru Şevki Sözen, Ahmet Kızmaz'ın kalbini tutarak yaptığı numarayı da yemedi. Şevki Sözen "Numara yapıyor, üstelik çok kötü oyuncu' derken, Müge Anlı ise Ahmet Kızmaz'ın tansiyon dahil her değerinin normal olduğunu bunun da kontrol edildiğini söyledi.