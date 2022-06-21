Müge Anlı 25 Haziran'da evleniyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu hiç evlendi mi Müge Anlı'nın ilk eşi...

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli programında "Ben evleniyorum' diyerek yılın magazin bombasını bizzat kendisi patlatmıştı. Burhan Akdağ ile olan ilk evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Müge Anlı bu kez eşi olarak bir emniyetçiyi seçti. Müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu İstanbul Emniyet'inde rütbeli bir isim. Aslen Adanalı olan Şinasi Yüzbaşıoğlu şu anda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü görevinde bulunuyor.