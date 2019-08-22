Müezzin olan sanatçı kim? Hadise tezgahtar Kerem Bursin şoför çıktı

Sağ taraftaki ünlü aslında sanat alanında eğitim gördü ama o alanda hayatını kazanıncaya kadar farklı işler yaptı. Türkiye onu bir dizi ile tanıdı ve sonra da başarılarını hem sinema hem TV alanında sürdürdü. Tanıdınız büyük olasılıkla bu ünlüyü. Ozan Güven, Instagram sayfasında yıllar öncesinden gelen bu pozu paylaştı. 1992 yılında çalıştığı ayakkabı mağazasında çekilen bu poz, Güven'in takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.