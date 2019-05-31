Müdürü tecavüz etti! Şikayet edince 16 kişi genç kızı yakarak öldürdü
BANGLADEŞ'te meydana gelen korkunç olayda müdürünün tacizini şikayet eden 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi, yakılarak öldürüldü.
Dünya Bangladeş'te meydana gelen vahşi bir olayı konuşuyor. 6 Nisan günü okulunun çatısında ateşe verilen Nusrat Jahan Rafi'nin ölümü, ülke ülke protestolar yapılmasına neden oluyor. Müdürünün tacizini şikayet eden Rafi'nin katil zanlıları olarak yargılanan 16 kişinin içinde ise okulun müdürü Siraj Ud Doula da bulunuyor. İşte korkunç haberin detayları...
Emniyet güçleri, şikayetin ardından okul müdürü Doula'nın, Rafi'den şikayetini geri çekmesini istediği, Rafi'nin reddetmesi üzerine gözaltındayken cinayet emri verdiğini belirtiyor. Polisler, bu cinayetin hazırlıklarını "askeri bir plana" benzetiyor.
Rafi Mart sonunda Doula hakkında şikayette bulunmuş ve müdür gözaltına alınmıştı. 6 Nisan'da final sınavları için okula gelen Doula'nın zorla binanın çatısına çıkarıldığı ve burka giyen bir grup tarafından yakıldığı belirtiliyor.
Öğretmen bana dokundu: Rafi, ambulansla hastaneye kaldırılırken kardeşinin cep telefonuyla saldırganların kim olduğunu söylemiş ve "Öğretmen bana dokundu, son nefesime kadar bu suça karşı mücadele edeceğim" demişti.