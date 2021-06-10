'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Her yıl yüz milyonlarca vaka

Bununla birlikte, dang humması 50 yıl önce çok az insan insan tarafından biliniyordu, ancak salgın yavaş yavaş büyüdü ve vakalar küresel olarak çarpıcı bir biçimde arttı. 1970'de sadece dokuz ülkede şiddetli dang humması salgını görülürken, şimdi her yıl dünyada yaklaşık 4 milyon vaka ortaya çıkıyor.