'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı
Bilim dünyasından öldürücü hastalıklarla ilgili çok başarılı, bir o kadar da ilginç bir çalışma haberi geldi. Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı.
Kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan World Mosquito Programme (Dünya Sivrisinek Programı) ekibi, sivrisinekleri bakterilerle enfekte etmenin, dünyayı etkisi altına alan dang hummasına karşı etkili bir çözüm olduğunu açıkladı.
Her yıl yüz milyonlarca vaka
Bununla birlikte, dang humması 50 yıl önce çok az insan insan tarafından biliniyordu, ancak salgın yavaş yavaş büyüdü ve vakalar küresel olarak çarpıcı bir biçimde arttı. 1970'de sadece dokuz ülkede şiddetli dang humması salgını görülürken, şimdi her yıl dünyada yaklaşık 4 milyon vaka ortaya çıkıyor.
Sivrisineklere virüsü engelleyen bakteri enfekte edildi
Dang humması, kaslarda ve kemiklerde şiddetli ağrıya neden olduğu içim "kırık-kemik humması" olarak biliniyor. Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Wolbachia bakterisi bulaşmış sivrisinekler kullanıldı. Araştırmacılardan biri olan Dr. Katie Anders, onları " mucizevi" olarak tanımladı.
Diğer taraftani Wolbachia baktarileri sivrisineklere zarar vermiyor, ancak sivri sineklerinin vücudunda v dang virüsünün gireceği yerlerde kamp kuruyor. Bu nedenle virüsün çoğalması corlaştığından, sivrisinek ısırdığında insanlarda enfeksiyona neden olma olasılığı düşürüyor.