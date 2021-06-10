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'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Anadolu Ajansı
'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Bilim dünyasından öldürücü hastalıklarla ilgili çok başarılı, bir o kadar da ilginç bir çalışma haberi geldi. Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı.

'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan  World Mosquito Programme (Dünya Sivrisinek Programı) ekibi, sivrisinekleri bakterilerle enfekte etmenin, dünyayı etkisi altına alan dang hummasına karşı etkili bir çözüm olduğunu açıkladı.

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'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Her yıl yüz milyonlarca vaka
Bununla birlikte, dang humması 50 yıl önce çok az insan insan tarafından biliniyordu, ancak salgın yavaş yavaş büyüdü ve vakalar küresel olarak çarpıcı bir biçimde arttı. 1970'de sadece dokuz ülkede  şiddetli dang humması salgını görülürken, şimdi her yıl dünyada yaklaşık 4 milyon vaka ortaya çıkıyor.

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'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Sivrisineklere virüsü engelleyen bakteri enfekte edildi
Dang humması, kaslarda ve kemiklerde şiddetli ağrıya neden olduğu içim "kırık-kemik humması" olarak biliniyor. Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Wolbachia bakterisi bulaşmış sivrisinekler kullanıldı. Araştırmacılardan biri olan Dr. Katie Anders, onları " mucizevi" olarak tanımladı.

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'Mucizevi' sivrisinek yöntemi çığır açacak: Salgında vakaları yüzde 77 azalttı

Diğer taraftani Wolbachia baktarileri sivrisineklere zarar vermiyor, ancak sivri sineklerinin vücudunda  v dang virüsünün gireceği yerlerde kamp kuruyor. Bu nedenle virüsün çoğalması corlaştığından, sivrisinek ısırdığında insanlarda enfeksiyona neden olma olasılığı düşürüyor.

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