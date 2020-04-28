Mucize kurtuluş! Metroda bayılan genç raylara böyle düştü

Tüyler ürperten olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü.