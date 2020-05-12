Mucize ilaç! Covid-19'dan öleceği düşünülen doktor o ilaçla 3 günde iyileşti!
İNGİLTERE'de 30 yaşındaki genç doktor koronavirüse (Covid-19) yakalandı ve durumu hızla ağırlaştı. Doktorlar genç kadının hayatta kalamayacağı düşünüyordu. Ancak deneme aşamasındaki ilaç uygulanan genç doktor üç günde iyileşti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
İngiltere bu mucizeyi konuşuyor. 30 yaşındaki genç doktor Geraldine McGroarty, koronavirüse yakalandıktan sonra durumu hızla ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan genç kadının hayatta kalamayacağı düşünülüyordu. Ancak doktorlar tarafından denenmekte olan ilaçla, sadece üç günde iyileşti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Vekil doktor McGroarty, yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı...
Nefes almak için mücadele eden, boğuluyormuş gibi hisseden Doktor Geraldine McGroarty, acil serviste cerrah olarak çalıştığı yerde, kendini Covid-19 nedeniyle yaşam mücadelesi verirken ve hayatta kalıp kalamayacağını merak ederek hastane yatağında buldu.
Başarılı doktor, geçen ay Londra'daki Royal Free Hospital'a kabul edildiği günü anlatırken, “Kendimi çok kötü ve çok zayıf bir şekilde, kontrol edilemeyen ve sürekli yükselen 40 derece ateşle mücadele ederken buldum" diyor.
Burada acil serviste vekil doktor olarak çalışan Geraldine McGroarty ve King's College Hastanesi'nde de cerrahi kayıt memuru olarak görev yapıyordu.