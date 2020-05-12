Mucize ilaç! Covid-19'dan öleceği düşünülen doktor o ilaçla 3 günde iyileşti!

İngiltere bu mucizeyi konuşuyor. 30 yaşındaki genç doktor Geraldine McGroarty, koronavirüse yakalandıktan sonra durumu hızla ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan genç kadının hayatta kalamayacağı düşünülüyordu. Ancak doktorlar tarafından denenmekte olan ilaçla, sadece üç günde iyileşti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Vekil doktor McGroarty, yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı...