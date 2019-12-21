Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evleniyor!
Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evleniyor, flaş açıklamalar geldi.
İzlenme rekoru kıran Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyunculuk performasıyla herkesin dikkatini çekince hayatı da merak edilmiş, oyuncunun kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla olduğu öğrenilmişti.
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Taner Ölmez'in özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme oldu. Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'nu önümüzdeki günlerde ailesinden istemeye gidecek. TV100'ün haberine göre, çift, yakın zamanda dünyevine girecek.
Peki, Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir?
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.