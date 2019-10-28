Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna ile yakayı ele vermişti! Gizemli kadın bakın kim çıktı

Haftasonu Nişantaşı'nda kameraları farkedince panikleyen Onur Tuna ve yanındaki genç kadın, “İkimizi lütfen bir arada görüntülemeyin” demiş ve aralarında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdi. Eliyle yüzünü de gizlemeye çalışan gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı.