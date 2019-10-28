Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna ile yakayı ele vermişti! Gizemli kadın bakın kim çıktı
Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın geçtiğimiz gün yanında görüntülenen gizemli kadın, TRT 1 dizisinin oyuncusu çıktı.
Haftasonu Nişantaşı'nda kameraları farkedince panikleyen Onur Tuna ve yanındaki genç kadın, “İkimizi lütfen bir arada görüntülemeyin” demiş ve aralarında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdi. Eliyle yüzünü de gizlemeye çalışan gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı.
Snobmagazin'in haberine göre Onur Tuna'nın yanındaki kadının Vuslat dizisinde Feride karakterini canlandıran Devrim Özkan olduğu öğrenildi. Ayıca Onur Tuna 34, Devrim Özkan ise 21 yaşında.
Peki Devrim Özkan kimdir?
Devrim Özkan, 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitimini sürdürmektedir.
Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteri ile adım atmıştır. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Feride karakterine hayat veren Devrim Özkan, 1.73 metre boyunda ve 52 kilodur.