Mucize Doktor'un Selvi'si Bihter Dinçel bakın kimin gelini çıktı!
FOX'un Mucize Doktor dizisinde Başhemşire Selvi rolüne hayat veren Bihter Dinçel ünlü bir ismin gelini çıktı.
Mucize Doktor ilk bölümden beri Fox ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Daha önce Türk dizilerinde hiç işlenmemiş bir konuyu ele alan Mucize Doktor senaryosu ve alkış toplayan oyuculuk performansları ile rakiplerinin kısa sürede solladı.
Dizinin başarısı ile birlikte kadroda yer alan oyuncular da izleyicinin yakın takibinde. Birbirinden yetenekli ve genç isimlerin yer aldığı dizide özellikle son bölümlerde dikkat çeken bir isim var; birçok diziden tanıdığımız Başhemşire Selvi yani güzel oyuncu Bihter Dinçel...
Dizide 40’ların başlarında özel hayatında çekingen, asistan cerrahlar için anne figürü olan ayrıca Adil Hoca'ya da gizli gizli hayranlık duyan Başhemşire Selvi'yi canlandıran Bihter Dinçel yaptığı bir paylaşım ile birçok takipçisi şaşırttı.
Bihter Dinçel yaptığı paylaşımda; Bedenin gideli 12 yıl olmuş. Kalbin halâ atıyor kalbimizde , aklın halâ bize akıl veriyor. Anıların kılavuzumuz, yoldaşımız, neşemiz, hüznümüz halâ. Ne kudretli yaşamak bu... Kim öldüğünü söyleyebilir ki? Savaş babam, buradasın 🌻diye yazdı.