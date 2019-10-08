Mucize Doktor'un Selvi hemşiresini hiç böyle görmediniz! Cesur pozları herkesi şaşırttı
Perşembe günleri yayınlandığı Fox TV'de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Mucize Doktor'un Selvi hemşiresi Bihter Dinçel'in cesur pozları gören herkesi şaşırttı.
İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Mucize Doktor verdiği mesaj ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Rakiplerini reyting listelerinde alt üst eden dizinin senaryosu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.
Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran başhemşire Selvi'nin sosyal medyadaki cesur paylaşımları dizinin hayranlarını çok şaşırttı.
Dizide başhemşire rolüyle seyirci karşısına çıkan Selvi hemşire dizide yıllardır hastanede görevli olarak çalışan ve asistan cerrahların ablası konumunda yer alıyor.
32 yaşındaki Bihter Dinçel, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu olmasına rağmen hayali olan oyunculuğu gerçekleştiriyor. Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar takipçilerini şaşırttı.