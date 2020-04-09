Mucize Doktor'un Nazlı'sının gizli aşkı rol arkadaşı çıktı! Aşk pozları olay
Farklı senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciden alkış toplayan dizi Mucize Doktor ekran macerasına zorunlu ara verdi. Fakat dizinin başarılı oyuncu kadrosu seyircinin yakın takibinde. Özellikle dizinin Nazlı'sı Sinem Ünsal...
FOX TV'nin ilgiyle takip edilen Kore uyarlaması dizisi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Özellikle duru güzelliği ile ekranları şenlendiren Doktor Nazlı yani Sinem Ünsal...
Dünyanın kabusu olan koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de salgın nedeniyle ekran macerasına zorunlu ara vermek zorunda kaldı.
Dizi yaklaşık 3 haftadır ekranlarda yok ama dizinin başarılı oyuncu kadrosu seyircinin yakın tabikinde. Mucize Doktor dizisi ile hayran kitlesini ikiye katlayan dizinin Nazlı'sı Sinem Ünsal ise sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor.
Oyunculuğu ve işi ile gündeme gelmeye özen gösteren, özel hayatını kameralardan uzak yaşayan hatta aşk sorularına cevap vermeyen Sinem Ünsal'ın sevgilisi ortaya çıktı.