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Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

Fox'un Gizli Saklı dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Sinem Ünsal, Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi.

Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

En son Elbet bir gün dizisi ile izleyici karşısına çıkmış olan Mucize doktor dizisinin ünlü ismi 28 yaşındaki Sinem Ünsal, Fox'un Gizli Saklı dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. 

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Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

Rol aldığı Demet Akbağ'ın Aydınlık evler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçiren güzel oyuncu ekibi korkuttu.

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Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

Sinem Ünsal, oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı.

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Mucize Doktorun Nazlı'sı yeni dizisinin yayını öncesi trafik kazası geçirdi!

Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

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