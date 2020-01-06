Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan çarpıcı itiraflar 'Fazla cesurum...'
FOX TV ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal MAG dergisine verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın kalbini çalan Nazlı karakteriyle herkesin gönlünü kazanan Sinem Ünsal, MAG Ocak sayısı için Emre Yunusoğlu objektifinin karşısına geçti.
115
Mucize Doktor'da canlandırdığı Nazlı karakterinde kendisinden birçok şey bulduğunu dile getiren başarılı oyuncu, karakteri hakkında şunları söyledi:
''Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor.''
215
Mucizelerin sebepsiz olmadığını söyleyen Sinem Ünsal, kendi hayatı ile ilgili en büyük mucizesini ise şöyle özetledi:
315
''Aklıma gelen tek bir anı yok, beni mutlu eden her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum. Mucizeleri seviyorum.''
415