Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan çarpıcı itiraflar 'Fazla cesurum...'

Mucize Doktor'da canlandırdığı Nazlı karakterinde kendisinden birçok şey bulduğunu dile getiren başarılı oyuncu, karakteri hakkında şunları söyledi:

''Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor.''