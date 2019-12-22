Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Özge Özpirinçci'ye benzetildi!

Instagram kullanıcıları, güzel oyuncunun fotoğraflarına, ''Bir an Özge Özpirinçci sandım'', ''Kardeş olsanız Özge Özpirinçci ile bu kadar benzersiniz'', ''Kadın dizisindeki Bahar gibi'' ve ''Nesin sen Özge Özpirinçci'nin yeni jenerasyonu falan mı?'' gibi bir yığın yorum yaptı.