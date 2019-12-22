Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Özge Özpirinçci'ye benzetildi!
Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal, hayranları tarafından güzel oyuncu Özge Özpirinçciye benzetildi.
Yayımlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde zirveye oynayan Fox TV'nin Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal, fanları tarafından ünlü oyuncu Özge Özpirinçciye benzetildi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Sinem Ünsal, Daha önce Siyah Beyaz Aşk, Çoban Yıldızı ve Kızım gibi dizilerde de rol alan ancak yıldızı Mucize Doktor'da parlayan Ünsal, dizideki performansının yanı sıra, kameralar ardındaki görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.
Doğal kıvırcık saçlarıyla meslektaşı Özge Özpirinçci'ye benzetilen Ünsal'ın fotoğrafları, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
Instagram kullanıcıları, güzel oyuncunun fotoğraflarına, ''Bir an Özge Özpirinçci sandım'', ''Kardeş olsanız Özge Özpirinçci ile bu kadar benzersiniz'', ''Kadın dizisindeki Bahar gibi'' ve ''Nesin sen Özge Özpirinçci'nin yeni jenerasyonu falan mı?'' gibi bir yığın yorum yaptı.