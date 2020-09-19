Mucize Doktor'un Gülin'i Merve Bulut'u hiç böyle görmediniz! Cesur pozlar nefes kesti
Mucize Doktor'da Güzin karakterini canlandıran Merve Bulut'un sosyal medya pozları olay oldu.
Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Güzin rolünü başarıyla canlandıran güzel oyuncu Merve Bulut cesur pozlarıyla sevenlerini kendisini bir kez daha hayran bırakıyor.
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Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Ali Vefa'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.
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Mucize Doktor'da sekreter Gülin karakterini canlandıran Gülin 20'li yaşlarının ortasında cerrahi bölüm sekreteridir. Kötü bir aşk macerasından sonra kendisini aşka kapatmıştır.
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Gerçek hayatta bambaşka biri olan ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncu Merve Bulut sık sık cesur paylaşımları ise takipçilerini ters köşe yapıyor.
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