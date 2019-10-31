Mucize Doktor'un Ferman'ı setten paylaştı fotoğrafa beğeni yağdı
Reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, setten ''Aile pozu'' paylaştı.
FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor, yalnızca televizyon ekranlarında değil sosyal medyada da herkesin ilgi alanı girdi. Dizide Ferman karakterine hayat veren zaman zaman dizideki karakteri nedeniyle eleştirilen Onur Tuna, set paylaşımıyla beğeni rekoru kırdı.
Onur Tuna, sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Aile pozu'' notuyla Mucize Doktor'un setinden ekibin fotoğrafını paylaştı. Dizinin Ferman'ının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.
Peki, Onur Tuna kimdir?
Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır.