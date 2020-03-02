Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna şehitlerimiz için paylaştı 'Vebalini ödeyemez'

''Toprak, aidiyet o kadar önemli şeyler ki.. Hepimiz aynı güneşe uyanırken zamanla parçalara bölündük.. Ama parçalara bölünmeden önce bireyden birlik olduğunu unutuyor insan… Asıl konu bir annenin bir babanın ocağına düşmüş evlat acısı, kurduğumuz bütün düzeni alt üst ediyor.''