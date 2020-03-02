Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna şehitlerimiz için paylaştı 'Vebalini ödeyemez'
Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine haya veren Onur Tuna, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
FOX TV ekranlarında yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Mucize Doktor'un başrollerinden biri olan Onur Tuna, birçok ünlü isim gibi kahraman şehitlerimiz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Instagram'dan duygularını dile getiren ünlü oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
''Toprak, aidiyet o kadar önemli şeyler ki.. Hepimiz aynı güneşe uyanırken zamanla parçalara bölündük.. Ama parçalara bölünmeden önce bireyden birlik olduğunu unutuyor insan… Asıl konu bir annenin bir babanın ocağına düşmüş evlat acısı, kurduğumuz bütün düzeni alt üst ediyor.''
''O evladın son nefesini düşünmek, politikanın çok ötesinde bir düşünce sokuyor insanların zihinlerine.. Acı.. insanı olgunlaştırır derler.. Ama evlat acısı yaşarken ölmek demektir.. Ve bunu ölçer bir siyasi ideoloji yoktur. Vatan bizim, toprağı yatağımız..''
''Dostça gelene kapımız açık, yağma isteyene doğa kanunları ama bilgisayar oyunu gibi çaresizce dünyada ölümler izlemek değildir adapte olmamız gereken..''