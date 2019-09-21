Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna gelen tepkilere bakın ne yanıt verdi
Yeni başlamasına rağmen fenomen haline gelen Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna gelen eleştirilere cevap verdi.
Yeni sezona hızlı başlayan ve daha ilk bölümüyle gönüllere taht kuran Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, dizi karakteri nedeniyle eleştirilince sosyal medya hesabından bu eleştirilere cevap verdi.
Onur Tuna yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Arkadaşlar ilginiz için sonsuz teşekkürler. Ferman’a gelen küfürlere gelirsek... İnanın ben de ediyorum izlerken:)) ama hırsızın bile neden hırsızlık yaptığını bilemeyiz... İzlemeye devam çünkü güzel dostluklar zor sınavlardan geçer. Sevgiler..."
Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Yeni sezona hızlı başlayan ve sezonun dikkat çeken dizilerinden olan Mucize Doktor’un 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni fragmanda, Ali Vefa’nın hastaneye, insanlara ve doktorluğa alışma sürecinde yaşadığı yeni maceralar ekrana gelecek. Yeni bölümde Ali Vefa, insan ilişkilerini geliştirebilmek için uğraşıyor ancak yaşadığı sorunların çözülmesi için bir miktar zamana ihtiyacı olduğu görülüyor. İlk kez bir hastasını kaybeden Ali, Adil hocaya isyan ediyor.