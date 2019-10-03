Mucize Doktor'un Elif'i Serenay Aktaş Hakan Sabancı ile görüntülendi
Mucize Doktor dizisinin Elif'i Serenay Aktaş, Hakan Sabancı ile görüntülendi, anında açıklama yaptı.
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Elif karakterine hayat veren Serenay Aktaş, adı daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü isimle yeniden beraber görüntülendi.
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Adı daha öncede aşk dedikodularına karıştığı Hakan Sabancı ile Cem Yılmaz'ın gösterisine giden Serenay Aktaş, flaşlar patlayınca panik oldu ve ne yapacağını bilemedi.
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Hakan Sabancı ile görüntülenenince telaşlanan Serenay Aktaş, önce yüzünü sakladı ve Sabancı'nın yanından ayrılmaya çalıştı.
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Kendisini saklama çabaları işe yaramayınca kaçamayacağını anlayan Serenay Aktaş, “Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız” açıklamasını yaptı.
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