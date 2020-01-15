Mucize Doktor'un Beliz'i kıyafetiyle olay oldu iç çamaşırın nerede?

Daha ilk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not alıyor. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde yıldızı iyice parlayan bir isim var; dizinin Beliz'i Hazal Türesan...