Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu bakın kim

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu bakın kim
Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor.
Fox Tv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'da Savant sendromlu Ali doktoru canlandıran Taner Ölmez, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Mucize Doktor sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını öğrenen hayranları çok şaşırdı.
Peki, Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir?
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı.
2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.