Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu bakın kim

Fox Tv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'da Savant sendromlu Ali doktoru canlandıran Taner Ölmez, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Mucize Doktor sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını öğrenen hayranları çok şaşırdı.