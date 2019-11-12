Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı beğenileri yine topladı
Mucize Doktor dizisiyle büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Taner Ölmez, sosyal medya paylaşımıyla beğenileri topladı.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Savant sendromlu Ali Vefa'ya hayat veren Taner Ölmez, magazin gündeminin yanı sıra sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında.
Dizi başladığından beri hayranlarının yakın markajında olan Taner Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Başarılı oyunculuğu sayesinde her hafta adından övgülerle bahsettiren Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri de topluyor.
Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Vefa...' notu ile paylaşım yapan Taner Ölmez, kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlarla da övgülere boğuldu.
Öte yandan başarılı oyuncu Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ece Ece Çeşmioğlu ile el ele yakalanmıştı. Sevgilisi ile bir AVM'de görüntülenen başarılı oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.