Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı beğenileri yine topladı

Dizi başladığından beri hayranlarının yakın markajında olan Taner Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Başarılı oyunculuğu sayesinde her hafta adından övgülerle bahsettiren Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri de topluyor.