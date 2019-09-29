Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den şaşırtan itiraf! Bakın role nasıl hazırlanmış

FOX Tv'de yayınlandığı ile günden beri izleyicileri ekranlara kitleyen Mucize Doktor'un başarılı oyuncusu Taner Ölmez'in itirafı herkesi şaşırttı. Performansı ile herkesin dikkatini çeken Ölmez, Savant sendromlu doktoru canlandırdığı Mucize Doktor dizisine otizmli çocukları gözlemleyerek hazırlandığını söyledi.