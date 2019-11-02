Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile el ele görüntülendi

Fox TV'nin reyting listelerini alt üst eden dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterini başarıyla canlandıran oyuncu Taner Ölmez, magazin gündeminin en çok aranan ve konuşulan ismi. Genç oyuncu, dizi başladığından bu yana, attığı her adım söylediği her sözle haberlere manşet oluyor. Sevgilisi ile bir AVM'de görüntülenen başarılı oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.