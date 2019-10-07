Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in bölüm başı kazandığı ücret ortaya çıktı

Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Ölmez'in, projeden ne kadar para aldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinden haftalık 70 bin TL kazanıyor.