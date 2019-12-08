Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozu verdi Hayal Köseoğlu'na yorum yağdı
Yayınlandığı günden itibaren izleyicileri ekranlara kitleyen Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini canlandıran güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuna binlerce beğeni yağdı.
Fox TV'de yayınlandığı günden itibaren reytinglerde zirveyi oynayan Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, seyircileri zaman zaman deliye döndürtüyor.
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Demir'e olan sevdası yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan Açelya, sosyal medya hesabı instagram da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
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En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.
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Köseoğlu'nun cesur pozları, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
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