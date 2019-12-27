Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun eski kilolu hali hayrete düşürdü

FOX ekranlarının reytinglerde bir numaralı dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakteriyle gönüllere taht kuran Hayal Köseoğlu, verdiği kilolarla herkesi hayrete düşürdü. Köseoğlu'nun değişimi inanılmaz. Eskiden kilolu olan güzel oyuncu şimdilerde fiziğiyle ve verdiği cesur pozlarla gündemden düşmüyor.