Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun eski kilolu hali hayrete düşürdü
Mucize Doktor dizisindeki Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu'nun eski, kilolu hali görenlerin ağzını açık bıraktı. Şimdiki halinden eser yokmuş eskiden.
FOX ekranlarının reytinglerde bir numaralı dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakteriyle gönüllere taht kuran Hayal Köseoğlu, verdiği kilolarla herkesi hayrete düşürdü. Köseoğlu'nun değişimi inanılmaz. Eskiden kilolu olan güzel oyuncu şimdilerde fiziğiyle ve verdiği cesur pozlarla gündemden düşmüyor.
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2016 yılında yayınlanan 'Arkadaşlar İyidir' dizisindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Hayal Köseoğlu'nun, yıllar içinde nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.
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Aşk-ı Memnu ve Ufak Tefek Cinayetler gibi büyük projelerde yer alan 27 yaşındaki oyuncunun yıldızını parlatan Mucize Doktor dizisindeki haliyle eski hali arasında uçurumlar var.
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Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Köseoğlu'nun çocukluğuna dair ortaya çıkan fotoğraf da olay oldu.
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