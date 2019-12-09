Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu yatak pozu verdi
FOX kanalındaki Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini canlandıran güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun paylaşımı gündem oldu.
Yeni sezonun iddialı dizilerinden Mucize doktor oyuncuları ile gündeme geliyor. Fox TV'de yayınlandığı günden itibaren reytinglerde zirveyi oynayan Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, seyircileri zaman zaman deliye döndürtüyor.
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Demir'e olan sevdası yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan Açelya, sosyal medya hesabı instagram da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
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En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.
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Köseoğlu'nun cesur pozları, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
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