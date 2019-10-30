Mucize Doktor'dan Jet Sosyete'ye olay transfer! Gören inanamadı
Mucize Doktor daha önce hiç işlenmemiş konusu ve başarılı oyunu kadrosu ile her bölüm gündem olmayı başarıyor. 4. sezonu ile Puhu TV'de yayınlanan Jet Sosyete'nin yeni bölümünde ise Mucize Doktor'da yıldızı yeniden parlayan bir oyuncu var.
Gülse Birsel'in güçlü kaleminden çıkan Jet Sosteye artık Puhu TV'de yayınlanıyor. 3. sezonunda radikal bir karar alan dizi, yayın hayatına ücretsiz olan digital platforma devam ediyor.
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Her hafta ilgiyle ve keyifle izlenen eğlencesi bol dizinin 4. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı izleyenler ise Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder'i görünce şok oldu.
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Fox'un başarılı dizisi Mucize Doktor'da entrikaları ile hastaneyi birbirine katan Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder, bu hafta Jet Sosyete'nin yeni bölümünde rol alacak.
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Peki şu sıralar Kıvılcım karakteri ile yıldızı yeniden parlayan güzel oyuncu Özge Özder kimdir, aslen nereli, eşi kim gelin tanıyalım...
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