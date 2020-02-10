Mucize Doktor'daki o sahne isyan çıkardı aileleri ayağa kaldırdı
Fox ekranlarının en çok izlenen dizisi Mucize Doktor son bölümündeki ameliyat sahnesi ile büyük tepki çekti, sosyal medyada olay sahneye özellikle ailelerden yorum yağdı.
Daha önce işlenmemiş farklı senaryosu ve muhteşem oyuncu kadrosu ile perşembe akşamlarının açık ara en çok izlenen dizisi Mucize Doktor 6 Şubat'ta yayınlanan son bölümünde kriz çıktı. Ekrana yansıyan bir sahne ortalığı karıştırdı.
Savant sendromu olan Deha Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor son bölümüyle tartışmalara neden oldu. Kök hücre bağışı yapılan sahnede, kök hücre bekleyenler ve aileleri büyük tepki gösterdi.
İlgili sahnede yanlış anlaşılabilecek ve bağış yapmak isteyenleri korkutacak görüntüler olduğunu belirten 'ÖYKÜ Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyasını düzenleyen Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "İlik bekleyen ailelerden özür dilenmeli. Çok yanlış bilgi veriliyor. Milyonlarca insanı korkuttular" dedi.
İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5), tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.